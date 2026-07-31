Республика Наоэро (бывшая Науру) прекратила дипломатические отношения с Южной Осетией под внешним давлением, угрозой политического и экономического шантажа со стороны Грузии и Запада. Об этом заявили в южноосетинском министерстве иностранных дел.

Отмечается, что Южная Осетия приняла к сведению решение властей Наоэро.

«Этот шаг не является следствием двусторонней повестки. По имеющейся информации, на правительство Наоэро на протяжении продолжительного времени оказывалось серьезное воздействие, сопряженное зачастую с угрозами», - указали в МИД.

По его данным, Грузия при поддержке структур Запада продолжает использовать любые рычаги для попыток изоляции Южной Осетии на международной арене. В республике напомнили, что Наоэро одной из первых признала Южную Осетию после конфликта с Грузией в августе 2008 года. МИД выразил сожаление, что принятое тогда суверенное решение пересмотрено «под диктовку извне».

Между тем власти Буркина-Фасо приняли решение о полном разрыве дипломатических отношений с Францией, обвинив Париж в политике, направленной против их национальных интересов.

