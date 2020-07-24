Театральный критик предрек фрустрацию в случае второй волны COVID-19

«Новость важная не только для самих театров, для актеров, художественных руководителей, но и зрителей. Поскольку такого рода сообщения убеждают нас в том, что мы возвращаемся к привычной жизни. Другое дело, что если в результате второй волны театрам придется снова прерывать сезон, боюсь, это приведет к еще большей фрустрации в рядах, как театральной общественности, так и самих театралов», – сказал он.

Кроме того, Заславский в эксклюзивном интервью НСН одобрил решение Минкульта, согласно которому кинотеатры должны возобновить свою работу «светлыми и простыми фильмами», отложив тяжелые драмы до зимы.

