Театральный критик предрек фрустрацию в случае второй волны COVID-19
Театральный критик, ректор ГИТИС Григорий Заславский в эфире НСН отметил, что вторая волна пандемии коронавируса приведет к фрустрации театрального сообщества.
Театры Москвы возобновляют свою работу. Они объявили о премьерах и открыли продажу билетов.
Театральный критик, ректор ГИТИС Григорий Заславский в эфире НСН отметил, что в случае второй волны пандемии коронавируса и повторного прерывания культурной жизни, произойдет фрустрация у всего театрального сообщества.
«Новость важная не только для самих театров, для актеров, художественных руководителей, но и зрителей. Поскольку такого рода сообщения убеждают нас в том, что мы возвращаемся к привычной жизни. Другое дело, что если в результате второй волны театрам придется снова прерывать сезон, боюсь, это приведет к еще большей фрустрации в рядах, как театральной общественности, так и самих театралов», – сказал он.
Кроме того, Заславский в эксклюзивном интервью НСН одобрил решение Минкульта, согласно которому кинотеатры должны возобновить свою работу «светлыми и простыми фильмами», отложив тяжелые драмы до зимы.
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