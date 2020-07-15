Кинотеатры Московской области заработают с 1 августа
В Московской области с 1 августа смогут начать работу кинотеатры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление губернатора региона Андрея Воробьева.
Уточняется, что кинотеатры смогут принимать зрителей при условии соблюдения санитарных требований.
Также с 1 августа возобновляется проведение официальных мероприятий. По данным оперштаба, за прошедщие сутки в России выявлено 6 422 новых случая коронавируса, из них 173 - в Москве.
Ранее сегодня сообщалось, что в Карелии кинотеатры заработают с 16 июля.
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