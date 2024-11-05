«Театр – не девка!»: Театр Вахтангова ответил Цискаридзе насчет высокой цены билетов
Директор театра Вахтангова Кирилл Крок заявил НСН, что с декабря билеты на наиболее популярные постановки в учреждении культуры станут именными.
Повышение стоимости билетов остается для театров единственным механизмом борьбы с перекупщиками, сообщил в беседе с НСН директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.
Народный артист России Николай Цискаридзе ранее заявил о высоких ценах на билеты в главных театрах страны, отметив, что они должны быть доступными для всех. По его мнению, стоимость билета не должна быть в размере месячного оклада обычного россиянина, поскольку сегодня театры могут посещать только богатые люди. Однако Крок заметил, что повышение стоимости билетов является вынужденной мерой.
«Дешево билеты стоить не могут. Зрительный зал, который вмещает в себя определенное количество людей, уже диктует некий дефицит билетов. Театр - это не девка, которая должна быть всем доступна, а элитное искусство. Согласен, что в нескольких театрах билеты по цене зашкаливают. Но театры идут на это не чтобы нажиться, а поскольку нет инструментария для борьбы с таким злом, как перекупщики. Они каждый день наживаются и получают незаконный доход от чужой деятельности», - заявил он.
Как рассказал собеседник НСН, для борьбы со спекулянтами театр имени Евгения Вахтангова намерен с 1 декабря перейти к практике именных билетов.
«Следует обратить внимание на отсутствие законодательства в плане борьбы со спекулянтами, тогда театры не будут поднимать стоимость билетов. Что делать театру Вахтангова, когда мы видим, что у нас самый дорогой билет стоит 11 тысяч рублей, а буквально через полчаса он уже стоит 30 тысяч на сайте перекупщиков? Мы с 1 декабря вслед за Большим театром перейдем к именным билетам для некоторых спектаклей, на которых чаще всего наживаются перекупщики. На все эту меру распространять не планируем», - добавил он.
Ранее Большой театр сообщил, что начал продавать исключительно именные билеты по удостоверяющим личность документам для предотвращения спекуляции, напоминает «Радиоточка НСН».
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