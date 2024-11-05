«Театр – не девка!»: Театр Вахтангова ответил Цискаридзе насчет высокой цены билетов

Народный артист России Николай Цискаридзе ранее заявил о высоких ценах на билеты в главных театрах страны, отметив, что они должны быть доступными для всех. По его мнению, стоимость билета не должна быть в размере месячного оклада обычного россиянина, поскольку сегодня театры могут посещать только богатые люди. Однако Крок заметил, что повышение стоимости билетов является вынужденной мерой.

«Дешево билеты стоить не могут. Зрительный зал, который вмещает в себя определенное количество людей, уже диктует некий дефицит билетов. Театр - это не девка, которая должна быть всем доступна, а элитное искусство. Согласен, что в нескольких театрах билеты по цене зашкаливают. Но театры идут на это не чтобы нажиться, а поскольку нет инструментария для борьбы с таким злом, как перекупщики. Они каждый день наживаются и получают незаконный доход от чужой деятельности», - заявил он.