«Театр иллюзии» представит комедию Островского

Говоря о выборе материала для новой постановки, режиссер признается, что это одна из самых актуальных на сегодняшний день пьес.

История молодого, образованного, амбициозного дворянина из бедной семьи Егора Дмитриевича Глумова, стремящегося любой ценой пробиться «в люди», мечтающего о богатстве и высоком положении в обществе, плетя интриги и искусно манипулируя окружающими, заставляет задуматься о цене успеха и нравственных компромиссах.

Премьеры состоятся 17 и 18 октября.

В ролях: народный артист России Виктор Никитин, заслуженный артист России Николай Мальцев, заслуженная артистка УССР Светлана Варецкая-Загородняя, заслуженный артист России Владимир Жуков, Владимир Витан, Юлия Малинина, Артем Серов и другие.

