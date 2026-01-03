«Свой театральный дом и магия»: Иллюзионист Сафронов о целях и мечтах на 2026 год
Сергей Сафронов признался НСН, что они с братьями мечтают о собственном театре.
Один из братьев-иллюзионистов Сергей Сафронов в беседе с НСН раскрыл планы и мечты на 2026 год.
«Мы с братьями мечтаем о своем театре, о своей сцене. Потому что сегодня мы понимаем, что наши шоу сравнимы со спектаклями, цирковыми программами, которые можно показывать круглый год. И зритель неустанно будет ходить и смотреть наши представления. Поэтому хочется свой дом, что называется, свой театр магии и волшебства братьев Сафроновых. Также мы мечтаем создать новый телевизионный проект. У нас есть идеи, мы их носим по каналам, по интернет-платформам. Надеемся, что продюсеры заинтересуются», — поделился артист.
Он также обозначил главную задачу на 2026 год.
«Задача на 2026 год одна — не останавливаться: продолжать дальше творить, создавать, мечтать, любить. Очень хочется сделать шоу со своими детьми. У нас, Сафроновых, их очень много: только у меня четверо ребятишек! Поэтому хочется попробовать создать для них шоу, чтобы они тоже почувствовали себя в роли артистов. Я знаю, что они очень хотят, а это значит, что надо начинать работать в этом направлении», — поделился иллюзионист.
Сафронов также пожелал россиянам больше радости, счастья и здоровья.
«Каждый раз, когда наступает Новый год, я всегда чувствую, что в следующем году будет что-то необыкновенное, значимое, яркое. Я в предвкушении, в ожидании чего-то особенного! Хочется, чтобы, например, фестиваль «Маги в парках» состоялся не в семи городах Подмосковья, как в 2025 году, а в 20! Чтобы в рамках новогоднего шоу было не 32 концерта, а 102! Хочется, чтобы как можно больше зрителей пришли и получили удовольствие от нашей работы, чтобы все окунулись в мир магии и волшебства. Пусть все будут здоровы и счастливы. Чтобы если кто-то в 2025 году взгрустнул, в 2026 улыбнулся и порадовался», — добавил Сафронов.
