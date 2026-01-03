«Свой театральный дом и магия»: Иллюзионист Сафронов о целях и мечтах на 2026 год

РФ призвала США «незамедлительно внести ясность в ситуацию» с задержанием Мадуро Госдеп США призвал американцев срочно покинуть РФ Россиянам напомнили , что спонтанные путешествия - бесполезная трата денег Выставку «Карл Брюллов. Рим - Москва – Петербург» в Третьяковской галерее на Крымском Валу посетили уже полмиллиона человек