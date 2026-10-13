Актриса Нелли Уварова рассказала о своем социальном проекте
Нелли Уварова рассказала спецкору НСН, какой фильм с ней выйдет в ближайшее время, и поделилась успехами своего социального проекта.
Звезда сериала «Не родись красивой», актриса Нелли Уварова рассказала спецкору НСН о своем проекте «Наивно? Очень», созданном для трудоустройства, реабилитации и социальной адаптации взрослых людей с тяжелыми психоневрологическими нарушениями.
«Никакие награды и никакие внешние упоминания не могут описать истинную значимость проекта. Для меня этот проект родился благодаря тому, что я познакомилась с талантливым художником и увидела, как непросто живется в нашем современном мире. Мне захотелось выстроить мост между обществом и этими людьми. Будут награды или не будут — это ничего не изменит в моем отношении к конкретным людям. За почти шестнадцать лет ситуация, конечно, менялась. Сейчас у нас 18 художников с особенностями развития. Возможно, это не так много, но за этими цифрами — судьбы конкретных людей. Их жизнь за эти годы очень сильно изменилась: они перестали бояться выходить из своих квартир, научились взаимодействовать не только со знакомыми, но и с незнакомыми людьми. Все эти годы они работают и знают, что то, что они делают, востребовано и нравится людям. Некоторые из художников уже очень даже состоялись в своем деле», — рассказала Уварова.
Она также поделилась своими творческими планами.
«Если говорить о моей театральной карьере, то на сегодняшний день работа очень плотная. В театре сезон 2026-2027: в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ) планируются две премьеры — они уже в работе. Одна выйдет в ноябре, вторая — в марте. Это только театральная часть. Есть и кинопроекты: несколько полнометражных фильмов выйдут в кинотеатрах. Могу уже точно назвать дату выхода одного из них — 4 марта. Это будет лирическая комедия "Невероятная Татьяна Викторовна"», — рассказала артистка спецкору НСН на культурной и общественной премии «Оммаж. Watch Russia», отмечающей проекты, институции и людей, которые влияют на современный контекст в сфере культуры, дизайна, архитектуры, земли и локальных инициатив.
Ранее народный артист России Николай Бурляев сказал НСН, что фокус школьного образования необходимо сместить на изучение классического наследия и духовную ценность искусства.
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