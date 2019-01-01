Тарантино, Альмодовару и Малику в Каннах предпочли «Паразитов»

Каннский международный кинофестиваль завершился победой «Паразитов» корейца Пона Джун-хо, яростной истории про богатых и бедных, от которой трудно оторваться. По словам председателя жюри Алехандро Гонсалеса Иньярриту, автора «Выжившего» и «Бёрдмана», лауреата премии «Оскар», это решение жюри было единогласным, рассказала спецкор НСН Марина Латышева, побывавшая на закрытии каннского кинофестиваля.

«В нынешнем конкурсе было много фильмов, о которых спорили или хотя бы говорили на повышенных тонах, но главным скандалом стала лента Абделатифа Кешиша «Мектуб, моя любовь: Интермеццо». Кешиш когда-то получал «Золотую пальмовую ветвь» за выдающуюся «Жизнь Адель», затем снял импрессионистскую историю «Мектуб, моя любовь», в которой молодые люди проводят время на побережье Франции, встречаясь и влюбляясь. Это кино показали в Венеции, но оно осталось без наград. Хотя обрело довольно много поклонников, очарованных тем, как Кешиш показывает саму ткань жизни и радость молодости. «Интермеццо» – продолжение истории с теми же героями. Только на этот раз почти весь фильм с хронометражем в три с половиной часа – это дискотека в реальном времени в баре на пляже, и танцующие - слабо одетые девушки. А ближе к финалу каннскую публику ждала 15-минутная сцена орального секса. Критика была возмущена и выставила Кешишу самые низкие оценки. Западная пресса даже писала, что упомянутой сцене место на Pornhub, а не в Каннах», - отметила Латышева.

Жюри Кешиша проигнорировало.

«Без наград остался и Квентин Тарантино с «Однажды… в Голливуде», фильмом, вызвавшим на Лазурном берегу наибольший ажиотаж и собравшим самые длинные очереди. И Терренс Малик с поэтической антивоенной «Тайной жизнью» об австрийце Франце Егерштеттере. Во время Второй Мировой Егерштеттер отказался присягать Гитлеру, фактически отказался воевать под его знаменами и был казнен, в новые времена церковь причислила его к лику блаженных. Педро Альмодовар показал на фестивале «Боль и славу», и в этой истории стареющего режиссера критика углядела автобиографические нотки. Этот фильм – может быть, лучший у знаменитого испанца за долгие годы, и ему прочили победу в конкурсе, но этого не произошло», - считает кинокритик.