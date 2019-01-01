Тарантино, Альмодовару и Малику в Каннах предпочли «Паразитов»
Спецкор НСН в Каннах рассказала о главном скандале международного кинофестиваля в Каннах, причинах, по которым без наград остались Тарантино и Альмодовар, российском успехе и корейском победителе.
Каннский международный кинофестиваль завершился победой «Паразитов» корейца Пона Джун-хо, яростной истории про богатых и бедных, от которой трудно оторваться. По словам председателя жюри Алехандро Гонсалеса Иньярриту, автора «Выжившего» и «Бёрдмана», лауреата премии «Оскар», это решение жюри было единогласным, рассказала спецкор НСН Марина Латышева, побывавшая на закрытии каннского кинофестиваля.
«В нынешнем конкурсе было много фильмов, о которых спорили или хотя бы говорили на повышенных тонах, но главным скандалом стала лента Абделатифа Кешиша «Мектуб, моя любовь: Интермеццо». Кешиш когда-то получал «Золотую пальмовую ветвь» за выдающуюся «Жизнь Адель», затем снял импрессионистскую историю «Мектуб, моя любовь», в которой молодые люди проводят время на побережье Франции, встречаясь и влюбляясь. Это кино показали в Венеции, но оно осталось без наград. Хотя обрело довольно много поклонников, очарованных тем, как Кешиш показывает саму ткань жизни и радость молодости. «Интермеццо» – продолжение истории с теми же героями. Только на этот раз почти весь фильм с хронометражем в три с половиной часа – это дискотека в реальном времени в баре на пляже, и танцующие - слабо одетые девушки. А ближе к финалу каннскую публику ждала 15-минутная сцена орального секса. Критика была возмущена и выставила Кешишу самые низкие оценки. Западная пресса даже писала, что упомянутой сцене место на Pornhub, а не в Каннах», - отметила Латышева.
Жюри Кешиша проигнорировало.
«Без наград остался и Квентин Тарантино с «Однажды… в Голливуде», фильмом, вызвавшим на Лазурном берегу наибольший ажиотаж и собравшим самые длинные очереди. И Терренс Малик с поэтической антивоенной «Тайной жизнью» об австрийце Франце Егерштеттере. Во время Второй Мировой Егерштеттер отказался присягать Гитлеру, фактически отказался воевать под его знаменами и был казнен, в новые времена церковь причислила его к лику блаженных. Педро Альмодовар показал на фестивале «Боль и славу», и в этой истории стареющего режиссера критика углядела автобиографические нотки. Этот фильм – может быть, лучший у знаменитого испанца за долгие годы, и ему прочили победу в конкурсе, но этого не произошло», - считает кинокритик.
Марина Латышева отметила, что «Золотая пальмовая ветвь», доставшаяся Пону Джун-хо – оптимальное решение для кинокритиков. Фильм с первого же показа лидировал во всех рейтингах прессы.
««Паразиты» начинаются почти как плутовской роман о бедной, но ловкой семье, которая в полном составе устраивается работать в богатый дом. Но выясняется, что дом скрывает много тайн, и добром все это не кончится. Смотреть это кино – невероятно увлекательное занятие, такое ощущение, что смотришь триллер. Но классифицировать фильм трудно, режиссер виртуозно лавирует между жанрами, от комедии про предприимчивых людей мигрируя то в свирепую социальную сатиру, то вообще в кровавый слэшер. Пон Джун-хо - первый корейский режиссер, получивший главную награду Каннского фестиваля. Он снимает зрительское и одновременно очень непростое и изысканное кино, его фильмы всегда собирают большую кассу дома. Он уже сделал себя имя за пределами своей родины, прославившись антиутопией «Сквозь снег» и тоже вполне политически ориентированной фантастикой «Окча», у него в фильмах снимались Тильда Суинтон, Джейк Джилленхол, Пол Дано, Эд Харрис, Джон Хёрт. С «Паразитами» он вернулся на родную корейскую почву. Но рассказанная в кадре история универсальная и по большому счету очень страшная. Смыслов в ней можно найти много, и что прекрасно, у российского зрителя будет такая возможность. «Паразиты» куплены в Россию и выходят в наш прокат 4 июля», - анонсировала кинопремьеру спецкор НСН.
Остальные призы фестиваля распределились следующим образом.
«Гран-при – у «Атлантики» Мати Диоп, фильма с элементами мистики о сенегальской девушке, которую выдают замуж, любит она другого, но этот другой уходит в море и пропадает. Награда за режиссуру у Жана-Пьера и Люка Дарденнов за «Молодого Ахмеда» о бельгийском подростке-мусульманине, который решил убить свою учительницу. Это далеко не самый выдающийся фильм замечательных бельгийских режиссеров, но они – каннские любимцы и редко уезжают отсюда без наград. За мужскую роль отметили Антонио Бандераса, сыгравшего в «Боли и славе» Альмодовара, и это, пожалуй, лучшая роль в его жизни. За женскую – Эмили Бичем за «Малыша Джо» Джессики Хауснер, фантастику о матери-одиночке и странном цветке который она вырастила. Увлекательный трэш «Бакурау» Клебера Мендонсы Фильо о деревне, воюющей против группы белых туристов-убийц и «Отверженные» Ладжа Ли о полиции и современных неблагополучных парижских кварталах разделили приз жюри. Награда за сценарий досталась Селин Скьямма за «Портрет молодой дамы в огне» о любви художницы и ее модели во Франции в первой половине XIXв» - сообщила Латышева.
Россия в Каннах была представлена лентой Кантемира Балагова «Дылда», которая получила несколько кинонаград одновременно.
Во втором по значению Каннском конкурсе, в «Особом взгляде», случилось то, что иначе как большим успехом для России не назвать. Фильм Кантемира Балагова «Дылда» получил премию международной Федерации Кинопрессы FIPRESCI, а также приз за режиссуру от жюри этого конкурса. Полнометражный дебют Балагова «Теснота» два года назад также участвовал в «Особом взгляде» Канн и тоже получил тогда приз FIPRESCI. «Дылда» - его второй фильм. Это кино о послевоенных временах, о двух девушках, демобилизовавшихся и приехавших в Ленинград, пытающихся вернуться в мирную жизнь. Тонкое, сделанное с большой любовью и сочувствием к его героиням. Кроме того, «Дылда» снята так, как у нас военные фильмы еще не снимали, кино совершенно не в нашей традиции. Как говорил сам режиссер, источником вдохновения для него была книга Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо». Балагов – ученик Александра Сокурова, но он обладает собственным почерком, после его второго фильма уже точно ясно, что в нашем кино появилось новое интересное имя.
Ранее Марина Латышева рассказывала в эфире НСН, как прошла премьера фильма «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино с Брэдом Питтом и Леонардо ДиКаприо в главных ролях.
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