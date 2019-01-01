Кровавые извинения Тарантино. Как Канны встретили «Однажды… в Голливуде»
Спецкор НСН в Каннах рассказала об ажиотаже вокруг премьеры от великого режиссёра.
На Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино с Брэдом Питтом и Леонардо ДиКаприо в главных ролях. Ровно 25 лет назад здесь показали «Криминальное чтиво» и отдали Тарантино «Золотую пальмовую ветвь». В этом году вокруг его нового фильма ажиотаж был страшный, рассказала спецкор НСН Марина Латышева, посетившая премьерный показ картины.
«О том, что «Однажды… в Голливуде» попал в конкурс Канн, стало известно буквально в самый последний момент. Он был, наверное, во всех списках “самых ожидаемых фильмов” критиков разных стран мира. Первый показ для прессы собрал самую длинную очередь на фестивале, журналисты приходили к залу “Дебюсси” за три часа до сеанса и пытались встать в очередь ещё до того, как в зал попали те, кто шёл на предыдущий сеанс другой картины. Вокруг дворца фестиваля на протяжении всего кинофорума бродят обычные киноманы и просят пригласительные билеты на что угодно. В Каннах, напомню, нет свободной продажи билетов, в кино тут попадают только по бейджам аккредитованных профессионалов или по приглашениям. Но к очереди на Тарантино подходили и те страждущие, кто нарисовал целые картины, посвященные творчеству режиссера. Был даже один фанат с изображённым на картонке самим Тарантино», — рассказала Латышева.
Официальный анонс «Однажды… в Голливуде» таков: эта история повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году. Известный телеактёр Рик Далтони (ДиКаприо) и его дублёр Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти своё место в новом мире киноиндустрии.
«Тут только стоит добавить, что где-то по соседству живёт Чарльз Мэнсон и его девочки, которые скоро прославятся на весь мир и совершат страшное убийство беременной жены Романа Полански Шарон Тэйт и её друзей. И это даже не спойлер – все эти персонажи есть в титрах фильма. Например, Тэйт играет Марго Робби (известная нам, например, по роли Харли Куин в “Отряде самоубийц”). Перед показом для прессы на сцену вышел представитель фестиваля и зачитал специальное заявление от Тарантино, в котором тот очень просил прессу воздержаться от спойлеров, чтобы не портить удовольствие зрителям», — отметила спецкор НСН.
«Однажды… в Голливуде» выйдет в российский прокат в августе нынешнего года. Памятуя о просьбе режиссёра обходиться без спойлеров, Латышева описала лишь те впечатления, которые вызывает картина у зрителя.
«Это самый добрый фильм Квентина Тарантино, сентиментальный и ностальгический. Кино о кино, о том Лос-Анджелесе, которого больше не существует. Он наполнен нежностью и любовью к месту и времени действия, в котором Тарантино, кажется, сам хотел бы жить и работать. Мечтательный фильм о том, что кино и реальность всегда где-то рядом друг с другом, они близкие соседи, похожи друг на друга, они актёр и его дублёр. Иногда они могут пересечься, но в основном в мечтах. Тарантино несколько раз очень конкретно сталкивает кино и жизнь, а в финале приводит их к окончательной битве», — поделилась Латышева.
По её словам, примечательно, что в картине помимо звёздных героев Питта и ДиКаприо есть ряд других персонажей, без которых ленты просто бы не было. Несмотря на общую ностальгическую тональность фильма, в нём присутствуют привычные для Тарантино элементы.
«В какой-то момент покажется, что Тарантино намерен извиниться перед публикой за всю свою кинокарьеру, за то, что стало в итоге частью его стиля — за кровь, смерть и трупы, которыми наполнены его фильмы. Но извинение вышло своеобразным, с теми самыми кровью и трупами. В этом фильме нет ничего принципиально нового, чего бы мы ещё не видели у Тарантино. Но сама идея о победе кино над злом чрезвычайно романтическая и приятная», — заключила спецкор НСН.
Зрители, по её словам, встретили премьеру 15-минутными овациями. Отметили работу Тарантино и критики: так, критик британской газеты The Guardian Питер Брэдшоу назвал фильм блестяще разработанной чёрной комедией, шокирующей, захватывающей и ослепительно снятой. Американский критик Энн Томпсон из IndieWire пишет, что фильм великолепен, эта элегия любовно воссоздаёт период шоу-бизнеса, который давно прошел.
Понравится ли фильм жюри и его председателю, известному гуманисту мексиканскому режиссёру Алехандро Гонсалесу Иньярриту, как в итоге распределятся награды фестиваля, и получит ли Тарантино спустя четверть века свою вторую «пальму», узнаем уже в эту субботу.
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