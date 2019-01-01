Кровавые извинения Тарантино. Как Канны встретили «Однажды… в Голливуде»

На Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино с Брэдом Питтом и Леонардо ДиКаприо в главных ролях. Ровно 25 лет назад здесь показали «Криминальное чтиво» и отдали Тарантино «Золотую пальмовую ветвь». В этом году вокруг его нового фильма ажиотаж был страшный, рассказала спецкор НСН Марина Латышева, посетившая премьерный показ картины.

«О том, что «Однажды… в Голливуде» попал в конкурс Канн, стало известно буквально в самый последний момент. Он был, наверное, во всех списках “самых ожидаемых фильмов” критиков разных стран мира. Первый показ для прессы собрал самую длинную очередь на фестивале, журналисты приходили к залу “Дебюсси” за три часа до сеанса и пытались встать в очередь ещё до того, как в зал попали те, кто шёл на предыдущий сеанс другой картины. Вокруг дворца фестиваля на протяжении всего кинофорума бродят обычные киноманы и просят пригласительные билеты на что угодно. В Каннах, напомню, нет свободной продажи билетов, в кино тут попадают только по бейджам аккредитованных профессионалов или по приглашениям. Но к очереди на Тарантино подходили и те страждущие, кто нарисовал целые картины, посвященные творчеству режиссера. Был даже один фанат с изображённым на картонке самим Тарантино», — рассказала Латышева.

Официальный анонс «Однажды… в Голливуде» таков: эта история повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году. Известный телеактёр Рик Далтони (ДиКаприо) и его дублёр Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти своё место в новом мире киноиндустрии.