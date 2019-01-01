Фильм «Рокетмен» об Элтоне Джоне в Каннах переплюнул «Богемскую рапсодию»

На Каннском кинофестивале вне конкурса состоялась премьера «Рокетмена» Декстера Флетчера об Элтоне Джоне. И пока это лучший фильм из тех, что тут в этом году показывали, передаёт из Канн специальный корреспондент НСН Марина Латышева.

Начинается «Рокетмен» с того, что Элтон Джон в красно-оранжевом наряде дьявола, с рогами и с крыльями, решительно приходит в группу анонимных алкоголиков и заявляет: «Меня зовут Элтон Геркулес Джон, я наркоман, алкоголик, сексоголик, шопоголик и люблю поесть». И на собрании группы рассказывает о своей жизни. Далее повествование возвращается к логическому началу, в его детство, когда его еще звали Реджинальд Кеннет Дуайт. Он взрослел, пробовал себя в шоу-бизнесе, познакомился с Берни Топином, который потом станет автором текстов его песен. Далее последовали первые записи, концерт в американском клубе перед Нилом Янгом и Beach Boys, знакомство с продюсером Джоном Ридом. Секс, наркотики, рок-н-ролл, всемирная слава, в общем, история человека, которому принадлежал весь мир, но которому на самом деле надо было всего лишь одобрение мамы с папой и вообще нужны были близкие люди рядом. Как мы знаем, он все это в итоге получил, уже много лет живет в браке с любимым человеком, завязал с разнообразными веществами, и дай ему бог здоровья и удачи в его заключительном мировом туре.

«Рокетмен» - невероятно энергичное кино, зритель услышит тут все свои самые любимые песни Элтона Джона. Причем, сыгравший певца Тэрон Эджертон поет их сам и вообще справляется со своей актерской задачей отлично. Перевоплощение этого красивого мужчины в нелепого, но великого человека идеально, вплоть до рук, до мимики на крупных планах. Это не совсем классический байопик. Тут слишком много фантазии – от несуществующего оркестра, которым маленький Реджинальд дирижировал в своих детских мечтах, до летающих зрителей на концертах, и вообще это взгляд на его жизнь исключительно его собственными глазами.