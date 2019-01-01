Зомби, убийцы, ведьмы и Элтон Джон. Чего ждать от Каннского кинофестиваля

14 мая на Лазурном берегу открывается главный кинофорум мира, Каннский международный кинофестиваль. Спецкор НСН Марина Латышева в преддверии открытия, которое состоится вечером вторника, рассказала о самых ожидаемых картинах Канн, некоторые из которых уже приобретены для показа в России. По её словам, самые громкие премьеры этого года — новые фильмы Джима Джармуша и Квентина Тарантино, а также «Рокетмен» Декстера Флетчера об Элтоне Джоне.

Открывает нынешние Канны зомби-комедия Джима Джармуша «Мёртвые не умирают». Ожидается, что это станет самым весёлым открытием за последние годы.

«О сюжете известно примерно следующее: в небольшом городке под названием Центрвиль происходят странные события, двое полицейских обнаруживают на кладбище разрытые могилы, и начинается что-то, похожее на зомби-апокалипсис. Джармуш собрал абсолютно звёздный коллектив: Тильда Суинтон, Билл Мюррей, Стив Бушеми, Адам Драйвер. В фильме снимались также Том Уэйтс и Игги Поп, причём, рок-звезда играет какую-то нежить. Зомби-кино в принципе вещь очень захватывающая. А уж в исполнении Джармуша это определенно должно быть что-то выдающееся. В России фильм выйдет в прокат в июле», — рассказала Латышева.