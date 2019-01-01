Зомби, убийцы, ведьмы и Элтон Джон. Чего ждать от Каннского кинофестиваля
Спецкор НСН анонсировала самые ожидаемые премьеры Канн, часть из которых уже обещана российскому зрителю.
14 мая на Лазурном берегу открывается главный кинофорум мира, Каннский международный кинофестиваль. Спецкор НСН Марина Латышева в преддверии открытия, которое состоится вечером вторника, рассказала о самых ожидаемых картинах Канн, некоторые из которых уже приобретены для показа в России. По её словам, самые громкие премьеры этого года — новые фильмы Джима Джармуша и Квентина Тарантино, а также «Рокетмен» Декстера Флетчера об Элтоне Джоне.
Открывает нынешние Канны зомби-комедия Джима Джармуша «Мёртвые не умирают». Ожидается, что это станет самым весёлым открытием за последние годы.
«О сюжете известно примерно следующее: в небольшом городке под названием Центрвиль происходят странные события, двое полицейских обнаруживают на кладбище разрытые могилы, и начинается что-то, похожее на зомби-апокалипсис. Джармуш собрал абсолютно звёздный коллектив: Тильда Суинтон, Билл Мюррей, Стив Бушеми, Адам Драйвер. В фильме снимались также Том Уэйтс и Игги Поп, причём, рок-звезда играет какую-то нежить. Зомби-кино в принципе вещь очень захватывающая. А уж в исполнении Джармуша это определенно должно быть что-то выдающееся. В России фильм выйдет в прокат в июле», — рассказала Латышева.
Премьера Квентина Тарантино в программе фестиваля ожидается ближе к финалу, так как знаменитый режиссёр не успевает в срок. По словам спецкора НСН, руководство кинофестиваля так ждало новую картину маэстро, что решило пойти ему навстречу.
«Конечно, самым главным событием станет премьера нового фильма Квентина Тарантино “Однажды… в Голливуде”. Важно ещё и то, что эта премьера состоится спустя четверть века после показа на Лазурном берегу “Криминального чтива” и главной Каннской награды для Тарантино, “Золотой пальмовой ветви”. Руководство фестиваля очень ждало новый фильм, его включили в конкурс не сразу, так как он не был готов к сроку подачи документов в оргкомитет. Но в итоге Тарантино все же оказался в программе. Программный директор Канн Тьерри Фремо говорил, что фестиваль очень ждет Тарантино, и даже поставил его в расписании ближе к концу, чтобы режиссёр точно успел, а тот, как верный сын Канн, днюет и ночует в монтажной, чтобы закончить работу. В главных ролях снимались Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт. О сюжете известно, что действие происходит на излёте “золотого века” Голливуда, в 1969 году, а среди действующих лиц фигурирует знаменитый убийца Чарльз Мэнсон. Российский релиз фильма намечен на август», — сообщила Латышева.
Не меньше публика ожидает и нового слова от Декстера Флетчера. История об Элтоне Джоне от режиссёра, окончившего «Богемскую рапсодию» после увольнения Брайана Сингера, обещает быть экстравагантной.
«Важнейшей премьерой станет и “Рокетмен” Декстера Флетчера. Напомним, что Флетчер — это тот самый режиссёр, которому студия Fox поручила закончить “Богемскую рапсодию” после того, как уволила Брайана Сингера. Формально Сингера уволили за постоянное отсутствие на съёмочной площадке, на самом деле, скорее всего, из-за того, что он оказался замешан в историях с сексуальными домогательствами и насилием. “Богемская рапсодия”, фильм о Фредди Меркьюри, в итоге собрал большую кассу и получил несколько статуэток “Оскар”, в том числе и за лучшую мужскую роль. Хотя у него было много как апологетов, так и суровых критиков. Ну а “Рокетмен” — это фильм об Элтоне Джоне, реальные этапы его большого творческого пути будут перемежаться с фантазией и интересными музыкальными номерами. Главную роль играет британец Тэрон Эджертон. Кстати, на премьеру фильма в Каннах должен приехать и сам Элтон Джон. В нашей стране фильм выйдет в прокат в июне», — отметила спецкор НСН.
Помимо этих премьер, по словам Латышевой, в конкурсе ожидается много других громких имён: Педро Альмодовар, братья Дарденн, Корнелиу Порумбойю, Ксавье Долан. Российских фильмов в основном конкурсе нет, зато сразу два отечественных режиссёра будут соревноваться за награды второго по значению конкурса фестиваля, программы «Особый взгляд»: тут покажут «Дылду» Кантемира Балагова, ученика Александра Сокурова и «Однажды в Трубчевске» Ларисы Садиловой.
«Кроме того, в разных программах фестиваля в этом году много фильмов жанровых, хорроров, или с элементами фантастики. И уже сейчас, до открытия, известно, что кое-что доберется и до России. Например, в одной из параллельных секций покажут “Ребёнка зомби” Бертрана Бонелло. Он известен нам по фильму “Сен-Лоран. Стиль это я”. “Ребёнок зомби” расскажет о судьбе гаитянца, заклинанием вуду превращенного в зомби. Или “Виварий” Лоркана Финнегана: судя по анонсу, это очень многообещающая и странная фантастика о молодой паре, которая хочет купить квартиру, но оказывается в таинственном лабиринте. Есть еще “Вечный свет” Гаспара Ноэ, тут Шарлотта Генсбур и Беатрис Даль играют актрис, которые рассказывают друг другу о ведьмах. И “Маяк” Роберта Эггерса. Он прославился в 2015 году дебютным фильмом “Ведьма”, и это один из самых страшных хорроров последних лет. В “Маяке” играют Уиллем Дефо и Роберт Паттинсон, и в сюжете зрителю снова обещана какая-то чертовщина. “Маяк” и “Вечный свет” пока в Россию не куплены, но я думаю, это произойдет, либо их покажут в нашей стране на кинофестивалях. Так или иначе, но в Каннах в этом году довольно много того, что может быть интересно сравнительно широкой публике, а не только угрюмым синефилам», — заключила Латышева.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН рассказал, с какими трудностями на нынешних Каннах предстоит столкнуться председателю жюри Алехандро Гонсалесу Иньярриту.
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