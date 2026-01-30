Минобороны: В ДНР освободили населенный пункт Бересток

Российские военные установили контроль над поселком Бересток в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны.

«В течение суток освобожден населенный пункт Бересток Донецкой Народной Республики», - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что территория была взята под контроль благодаря решительным действиям сил «Южной» группировки войск.

Ранее Минобороны заявило об освобождении Речного и Терноватого в Запорожской области.

