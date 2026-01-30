Аномальная неделя: Вильфанд предупредил москвичей о длительных морозах
Температура в Москве в ближайшие дни будет на 10-12 градусов ниже нормы, заявил НСН Роман Вильфанд.
В Москве и области ожидаются морозы до минус 25 градусов, вся следующая неделя будет аномально холодной, рассказал НСН научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Гидрометцентр России объявил "оранжевый", предпоследний, уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье с 30 января из-за морозов. Вильфанд рассказал, как долго продлятся холода.
«В Москве побито несколько рекордов: 27 и 28 января снегопады были очень ощутимыми, мы и без цифр это понимаем. Сейчас в Москву поступают холодные воздушные массы с Баренцева моря. Наступает период длительной морозной погоды, фактически с 30 января. В ночь на 30 января минимальные температуры по области уже были на уровне 20 градусов мороза, в Москве – 17 градусов. Далее начинается еще более морозная погода. Температура в Москве в ближайшие дни будет на 10-12 градусов ниже нормы, такая аномалия, а конец января-начало февраля – это климатически самый холодный период», - предупредил он.
Вильфанд рассказал, что вся следующая неделя будет морозной, холода отступят только ближе к выходным.
«В ночь на 31 января в Москве ожидается до 21 градуса мороза, днем в субботу – от 12 до 17 мороза. В воскресенье еще сильнее похолодает – 20-22 ночью, по области до минус 25 градусов. Днем до 18 градусов, по области – до 20 мороза. Понедельник тоже холодный, существенно погода не будет меняться до конца рабочих дней: ночью в диапазоне от 17 до 20 градусов, днем от 11 до 15 мороза. Признаки повышения температуры будут в конце недели, в начале последующей», - предупредил собеседник НСН.
Он также призвал не ждать ранней весны: март традиционное еще зимний месяц с точки зрения снега и температур, уточнил Вильфанд.
В Москве 28 января был установлен третий метеорологический рекорд за месяц. По данным синоптика Татьяны Поздняковой, на метеостанции ВДНХ за сутки выпало 14 миллиметров осадков — это превысило предыдущий рекорд для этой даты, зафиксированный в 1977 году (8,4 миллиметра). За двухдневный период в столице накопилось 27 миллиметров осадков, что превышает половину месячной нормы. С начала января на ВДНХ зарегистрировано 76,2 миллиметра осадков — это 147% от положенной месячной нормы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
