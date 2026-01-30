«Виноградников не хватает»: Где пьют «революционное» российское вино
Развитие отечественного виноделия тормозит недостаток виноградных площадей и зависимость от импортных виноматериалов, заявил НСН Максим Черниговский.
За пять лет качество российского вина выросло и теперь соответствует международным стандартам, его дальнейшее развитие тормозит дефицит собственного виноградного сырья, рассказал НСН доцент кафедры менеджмента Президентской академии (РАНХиГС) в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.
Россия переживает революцию в винодельческой отрасли, это касается как объемов, так и качества отечественной продукции, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов в ходе беседе с российскими журналистами в штаб-квартире ООН, передает ТАСС. Он пообещал «осуществлять экспансию очень высококачественных российских вин на другие страны».
Российское виноделие чувствует себя на подъеме, как в отношении качественной составляющей, так и количественной, подтвердил Черниговский.
«Объёмы тихих и игристых вин российского производства растут. Что касается качества, оно и раньше было достаточно высоким. С 2020 года, когда вступил в силу закон "О виноградарстве и виноделии", где закреплены требования и стандарты к российскому вину, качество отечественной винодельческой продукции заметно выросло и сегодня соответствует высоким международным стандартам. Если сравнивать в одной ценовой категории отечественные вина и лучшие западные образцы, то российские не уступают, а где-то и превосходят импортные», — заявил собеседник НСН.
Однако из-за дефицита собственного виноградного сырья основной объём российского вина реализуется внутри страны.
«География поставок российского вина достаточно широка: это, прежде всего, Китай, а также Казахстан и Беларусь. По отдельным позициям, в том числе по игристым, поставки идут и в другие страны — например, в Кыргызстан и Абхазию, возобновлялись отгрузки в Монголию. Но в целом российская винодельческая продукция продаётся в основном внутри страны: её доля на внутреннем рынке по итогам 2025 года составляет порядка 62–64%. Одна из самых больших проблем нашего виноделия — недостаточный объём отечественного виноградного сырья. Российским вином может называться только та продукция, которая произведена из российского сырья на территории Российской Федерации. Чтобы полностью удовлетворить спрос на собственную винодельческую продукцию, России необходимы порядка 200 тысяч гектаров виноградников. Сейчас площадь виноградников — чуть больше 110 тысяч гектаров», — отметил Черниговский.
После эмбарго на российский экспорт в 2022 году поставки алкоголя за границу из России сократились на треть, примерно до одного миллиона декалитров. Об этом НСН ранее рассказал президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.
