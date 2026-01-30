Российское виноделие чувствует себя на подъеме, как в отношении качественной составляющей, так и количественной, подтвердил Черниговский.

«Объёмы тихих и игристых вин российского производства растут. Что касается качества, оно и раньше было достаточно высоким. С 2020 года, когда вступил в силу закон "О виноградарстве и виноделии", где закреплены требования и стандарты к российскому вину, качество отечественной винодельческой продукции заметно выросло и сегодня соответствует высоким международным стандартам. Если сравнивать в одной ценовой категории отечественные вина и лучшие западные образцы, то российские не уступают, а где-то и превосходят импортные», — заявил собеседник НСН.

Однако из-за дефицита собственного виноградного сырья основной объём российского вина реализуется внутри страны.

«География поставок российского вина достаточно широка: это, прежде всего, Китай, а также Казахстан и Беларусь. По отдельным позициям, в том числе по игристым, поставки идут и в другие страны — например, в Кыргызстан и Абхазию, возобновлялись отгрузки в Монголию. Но в целом российская винодельческая продукция продаётся в основном внутри страны: её доля на внутреннем рынке по итогам 2025 года составляет порядка 62–64%. Одна из самых больших проблем нашего виноделия — недостаточный объём отечественного виноградного сырья. Российским вином может называться только та продукция, которая произведена из российского сырья на территории Российской Федерации. Чтобы полностью удовлетворить спрос на собственную винодельческую продукцию, России необходимы порядка 200 тысяч гектаров виноградников. Сейчас площадь виноградников — чуть больше 110 тысяч гектаров», — отметил Черниговский.

После эмбарго на российский экспорт в 2022 году поставки алкоголя за границу из России сократились на треть, примерно до одного миллиона декалитров. Об этом НСН ранее рассказал президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

