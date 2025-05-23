Ранее народный артист России, президент кинофорума «Золотой Витязь» Николай Бурляев заявил ТАСС, что из-за стремления к получению прибыли и моментальному успеху российское кино сильно отстало по уровню от советского. Сокуров допустил, что тенденцию удалось бы переломить, если бы созданием кино занимались талантливые люди, а не представители кинематографического бизнеса.

«Современному кино в прокате не хватает многого. Нам не хватает допуска по-настоящему талантливых людей к аудитории. Важно, чтобы кинематографом могли заниматься талантливые люди, а не просто люди кинематографического бизнеса, такого в России сверхмного. Коммерческое кино в России быстро набрало силу, и оно сейчас в стране главное. В советский период на 10 кинорежиссеров, по крайней мере, 7 человек были с явным талантом и одаренностью. Сегодня на 10 хорошо, если один человек талантлив и образован. Остальные не допущены цензурой по причинам злобы, которая зреет в обществе», - пояснил.