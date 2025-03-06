Эйдельштейн рассказал, что «Солярис» Тарковского вдохновил его стать актером
Картина «Солярис» Андрея Тарковского подтолкнула актера Марка Эйдельштейна к выбору профессии. Об этом он рассказал в интервью изданию The Wrap.
«Это картина об океане, который покрывает целую планету, имеет чувства, разум и мечты, а также чувствует боль», - сообщил артист.
Как добавил Эйдельштейн, фильм является шедевром, и каждому, кто еще не видел его, стоит посмотреть картину.
Ранее кинорежиссер фильмов «Онегин», «Гудбай, Америка!» и «Что творят мужчины!» Сарик Андреасян в ходе лекции в московском киноколледже №40 заявил, что ненавидит фильмы Тарковского и авторское кино.
В свою очередь режиссер Алексей Герман-младший в разговоре с «Радиоточкой НСН» отметил, что критика в адрес Андрея Тарковского выглядит жалко и является вредной для самого Сарика, ведь над ним будут смеяться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru