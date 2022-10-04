Сын Талькова рассказал, чем бы занимался отец в XXI веке

Игорь Тальков в свое время стал не выгоден для власти, отметил в эфире НСН основатель группы «МирИмиР». 

Если бы Игорь Тальков остался жив, то в свое время он бы боролся не с социалистическим строем, а с властью Бориса Ельцина, рассказал основатель музыкальной группы «МирИмиР» Игорь Тальков-младший в пресс-центре НСН.

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«Поняв, что дело не в коммунистах, а вообще в партократии, отец бы перегруппировался и начал бы бороться не с социалистическим строем, навязанным нам кровавой революцией, а с властью того времени. Они дали попеть ему три с половиной года, он для них сыграл хорошую службу, потому что подготавливал людей для уничтожения конгломерата стран СССР. Потом он стал невыгоден», - сказал Тальков.

Ранее Игорь Тальков-младший в пресс-центре НСН заявил, что певица Азиза не рискнула бы убить Игоря Талькова из-за своей карьеры.

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