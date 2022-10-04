Игорь Тальков-младший: Азиза не рискнула бы убить Талькова из-за карьеры
Убийство Игоря Талькова заказали спецслужбы, отметил в эфире НСН основатель группы «МирИмиР».
Певица Азиза не рискнула бы убить Игоря Талькова из-за своей карьеры, заявил основатель музыкальной группы «МирИмиР» Игорь Тальков-младший в пресс-центре НСН.
«Есть выражение: «Блуждать в трех соснах». Шляфман, Азиза и Малахов – это три сосны, в которых они заставляют блуждать весь русский народ уже 31 год. То, что Шляфман собирается в Израиль, отец знал еще при жизни, ни от какого следствия он не прятался. А Азиза никогда бы не рискнула своей карьерой, сценой. Я видел, как она работает… Как она после четырехчасовых концертов еще час поет в гримерке. Не вижу ни у кого преднамеренных мотиваций. Считаю, что все участники, известные нам в этом расследовании, также косвенно пострадали. А провернули это все спецслужбы на высшем уровне», - сказал Тальков.
На концерте в Санкт-Петербурге 30 лет назад 6 октября 1991 года был застрелен знаменитый певец Игорь Тальков. Это преступление по сей день считается самым громким в истории российского шоу-бизнеса, а ход его расследования вызывает много вопросов: несмотря на то, что в момент гибели Талькова рядом с ним находились всего несколько человек, раскрыть дело и изобличить убийцу следователи так и не смогли.
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