СК потребовал заочно арестовать обвиняемого в убийстве Талькова
СК по Санкт-Петербургу обратился в суд с ходатайством о заочном аресте находящегося в международном розыске Валерия Шляфмана, который обвиняется в убийстве певца Игоря Талькова, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что в 1992 году обвиняемый выехал на Украину. В настоящее время он проживает в Израиле, продолжая скрываться от органов следствия.
По версии следствия, 6 октября 1991 года Шляфман, будучи директором Талькова, в ходе конфликта вырвал револьвер из рук охранника певицы Азизы Игоря Малахова и выстрелил, однако попал в певца, который скончался.
«Следствие ходатайствует об избрании в отношении Шляфмана меры пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции либо с момента задержания на территории России», — отметили в ведомстве.
Ранее певец и композитор Игорь Тальков-младший в пресс-центре НСН заявил, что его отец косвенно стал жертвой политического режима.
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