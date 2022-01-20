СК потребовал заочно арестовать обвиняемого в убийстве Талькова

СК по Санкт-Петербургу обратился в суд с ходатайством о заочном аресте находящегося в международном розыске Валерия Шляфмана, который обвиняется в убийстве певца Игоря Талькова, сообщает пресс-служба ведомства.

СК возобновляет расследование убийства Игоря Талькова

В сообщении говорится, что в 1992 году обвиняемый выехал на Украину. В настоящее время он проживает в Израиле, продолжая скрываться от органов следствия.

По версии следствия, 6 октября 1991 года Шляфман, будучи директором Талькова, в ходе конфликта вырвал револьвер из рук охранника певицы Азизы Игоря Малахова и выстрелил, однако попал в певца, который скончался.

«Следствие ходатайствует об избрании в отношении Шляфмана меры пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции либо с момента задержания на территории России», — отметили в ведомстве.

Ранее певец и композитор Игорь Тальков-младший в пресс-центре НСН заявил, что его отец косвенно стал жертвой политического режима.

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ФОТО: Twitter
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