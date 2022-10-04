«Один в поле воин!»: Сын Талькова назвал отца символом России
Игорь Тальков задавал правильные вопросы в своем творчестве и давал правильные интерпретации ответов, отметил в эфире НСН основатель группы «МирИмиР».
Предназначение Игоря Талькова заключалось в том, чтобы оставить России символ в виде свободы воли, рассказал основатель музыкальной группы «МирИмиР» Игорь Тальков-младший в пресс-центре НСН.
«Предназначение отца заключалось в том, чтобы оставить символ России таким, каким он должен быть, если мы будем верить в себя и делать максимально все на своем месте каждый. Каждый человек привык думать: что я могу? Один в поле не воин… А на самом деле воин. Отец оставил символ того, как можно и нужно, свободы воли. Он задавал правильные вопросы в своем творчестве и давал правильные интерпретации ответов», - сказал Тальков.
Ранее Игорь Тальков-младший в пресс-центре НСН заявил, что певица Азиза не рискнула бы убить Игоря Талькова из-за своей карьеры.
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