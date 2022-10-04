«Один в поле воин!»: Сын Талькова назвал отца символом России

«Предназначение отца заключалось в том, чтобы оставить символ России таким, каким он должен быть, если мы будем верить в себя и делать максимально все на своем месте каждый. Каждый человек привык думать: что я могу? Один в поле не воин… А на самом деле воин. Отец оставил символ того, как можно и нужно, свободы воли. Он задавал правильные вопросы в своем творчестве и давал правильные интерпретации ответов», - сказал Тальков.

Ранее Игорь Тальков-младший в пресс-центре НСН заявил, что певица Азиза не рискнула бы убить Игоря Талькова из-за своей карьеры.

