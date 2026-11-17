Всем абонентам, у которых есть eSIM, или тем, что захочет на него перейти, операторы сотовой связи будут звонить и предлагать максимально удобный способ пользования так, чтобы не спугнуть абонентов. Об этом НСН рассказал гендиректор консалтинговой компании «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов.

Вскоре переоформить абонентский номер с физической карты на eSIM и заключить договор на обслуживание с помощью усиленной неквалифицированной электронной подписи станет невозможно: операторов обяжут использовать только квалифицированную подпись, пишет «Коммерсант». Министерство просит операторов провести проверку данных пользователей, удаленно подключивших eSIM. В Минцифры говорят, что меры нужны для защиты абонентов от мошенничества с использованием незаконно оформленных мобильных номеров. Анкилов раскрыл, что изменится для абонентов.

«Как и со многими другими инициативами, важнейшие детали как для операторов, так и для абонентов пока не ясны. Пока есть два позитивных момента. Первый — это то, что, как правило, от операторов очень быстро появляются пояснения закона. И второй момент — оператор крайне заинтересован в том, чтобы нас, как абонентов, сохранить. Так что с одной стороны, он будет отстаивать позицию, чтобы не терять абонентов, чтобы вообще по возможности ничего не нужно было делать, а с другой, если какие-то действия и нужно будет предпринять, то до большинства из нас он будет стараться дозвониться и предложить максимально удобный способ пользоваться услугами связи. При этом чтобы этот способ удовлетворял требования законодательства», — рассказал он.