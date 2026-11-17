Не только кимчи: Во сколько обойдется гастрономический тур в КНДР
Инна Мухина заявила НСН, что в программу ставят рестораны, которые нет возможности посетить в организованных группах, плюс есть время и на осмотр достопримечательностей.
Гастрономический тур в КНДР обойдется в 95 тысяч рублей за четыре дня, если выбрать групповой формат, рассказала НСН гендиректор и руководитель туристической фирмы «Восток Интур» Инна Мухина.
Ранее Мухина сообщила, что гастрономические туры в КНДР были успешно запущены во Владивостоке - первая группа гостей уже вернулась и осталась довольна предложенной программой. В беседе с НСН она раскрыла секреты такого путешествия.
«Такой индивидуальный тур обойдется примерно в две тысячи долларов – 160 тысяч рублей. Если групповой тур, то это примерно 95 тысяч рублей. Тур длится четыре дня, три ночи. Тур подразумевает не только посещение ресторанов, но и значимых мест, достопримечательностей, у не только кухня. Первая группа съездила в гастрономический тур в октябре. Они попробовали разные блюда, включая синсолло. Также гости увидели теппаньяки в ресторане «Рынра» — это формат гастрономического шоу, который подают в элитных закрытых ресторанах, попробовали пхеньянский нэнмён – это лапша на холодном бульоне. В программу мы ставим рестораны, которые нет возможности посетить в организованных группах, они не согласовываются. Но именно в рамках гастрономического тура можно посетить эти заведения и попробовать очень интересные блюда. Хвасонский ресторан «Кымган», например, это заведение, которое открыто в новом районе», - отметила она.
Мухина подчеркнула, что северокорейская кухня вообще не похожа на южнокорейскую или китайскую.
«Блюда Северной Кореи особенно пикантны, есть и острое, и кислое, и сладкое. Сочетание всего этого дает необычные вкусовые ощущения. Сейчас они активно открывают новую сеть ресторанов, где можно пожарить шашлычки. Там тоже очень колоритно, гастрономическая карта очень интересная, так как мы посещаем рестораны в национальном стиле. Везде особенная подача, плюс у каждого блюда есть своя история. В ресторанах очень много местных посетителей, очереди занимают заранее. Популярное национальное блюдо кимчи подается в каштанах с приправами, моллюсками, блюдо даже занесено в ЮНЕСКО. Если сравнивать еще южнокорейскую и китайскую кухни, то это абсолютно другая кухня. Блюда созвучны, но вкус абсолютно другой, с южнокорейской кухней есть что-то общее, с китайской – точно нет. Южнокорейская еда более острая, но северокорейская с большим количеством приправ. Я бы предпочтение отдала северокорейской», - добавила она.
В 2027 году гастрономические туры в КНДР планируют проводить раз в месяц. В рамках такой поездки туристы также посещают главные достопримечательности Пхеньяна. Отправной точкой тура становится аэропорт «Кневичи» во Владивостоке.
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