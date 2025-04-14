«По неофициальной информации, в России сейчас порядка 110 памятников Сталину. Из них единицы остались с советского периода, около десяти поставлены в 90-е годы, большинство появились в последние годы. Я считаю это опасной тенденцией, потому что с именем Сталина связываю период репрессий, в результате которых погибли сотни тысяч наших граждан. До сих пор исследователи не могут назвать точной цифры, но масштабы впечатляют. Репрессии подорвали генофонд на десятилетия, была создана неэффективная и неконкурентная экономика на основе принуждения, была порождена атмосфера страха и борьбы с инакомыслием», - отметил он.

По его мнению, сегодня происходит возрождение культа Сталина, так как население «тоскует» по законности и социальной справедливости, но подобные ассоциации со Сталиным – это иллюзии.

«Почему мы видим сейчас возрождение культа Сталина? Во-первых, это проблемы исторической памяти, недостаток знаний, отсутствие понимания трагичности того периода. Сталин - это историческая фигура, но с каким знаком, многие не хотят понять. Вторая причина – это тоска по справедливости, законности, по величию и силе нашей державы. Мы читаем каждый день про коррупцию, под следствие попадают чиновники разных уровней. Кому-то можно все, кто-то еле сводит концы с концами. Сталин у многих ассоциируют со справедливым, сильным лидером. На самом деле это иллюзия. Тоска по Сталину и твердой руке насаждает опасные тенденции того периода: насилие, неуважение к человеческой личности и ее правам. Я не уверен, что этот тренд пойдет на спад после празднования 80-летия Победы. Это тоже заблуждение, что победой мы обязаны исключительно Сталину. Фашизм победил многонациональный советский народ, его героизм. Большую роль в Победе сыграли и талантливые военачальники, труженики тыла», - заключил собеседник НСН.

Ранее мэрия Саратова отклонила запрос депутатов городской думы от КПРФ об установке памятника Иосифу Сталину в Парке Победы в честь 80-летия Победы. Чиновники сослались на отсутствие финансирования: бюджет таких статей расходов не предусматривает, передает «Радиоточка НСН».

