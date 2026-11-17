СМИ: Пострадавший при взрыве автомобиля Заворотный пришел в сознание
17 ноября 202611:05
Юлия Савченко
Политолог и журналист, бывший пресс-секретарь экс-премьера Украины Николая Азарова Сергей Заворотный, пострадавший при взрыве автомобиля в Москве, пришел в сознание. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
«Мужчина потерял много крови и перенес несколько операций», - отмечает издание.
Заворотный подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Ранее в Москве была подорвана машина, принадлежащая Заворотному, политолог пострадал и был доставлен в больницу, напоминает «Радиоточка НСН».
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