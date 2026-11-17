Музаев сообщил об отсутствии планов отменять ОГЭ, ЕГЭ и ВПР
Отменять Основной государственный экзамен, Единый государственный экзамен и Всероссийские проверочные работы не планируется. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Отменять ОГЭ, ЕГЭ и ВПР мы не планируем, потому что до нас это попробовали сделать, к хорошим результатам это не привело», — приводит его слова ТАСС.
Как отметил Музаев, какой-либо альтернативы пока никто не предложил.
Ранее замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский сообщил, что в 2027 году ЕГЭ хотят полностью перевести на российское программное обеспечение.
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