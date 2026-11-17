«Отменять ОГЭ, ЕГЭ и ВПР мы не планируем, потому что до нас это попробовали сделать, к хорошим результатам это не привело», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Музаев, какой-либо альтернативы пока никто не предложил.

Ранее замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский сообщил, что в 2027 году ЕГЭ хотят полностью перевести на российское программное обеспечение.

