На Урале шестеро детей отравились парами хлора в сауне
Шесть несовершеннолетних отравились парами хлора во время празднования дня рождения в сауне в селе Косой Брод Свердловской области, проводится проверка. Об этом сообщила прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, инцидент произошел 16 ноября. Во время праздника гости почувствовали резкий запах хлорки, они неоднократно жаловались на это администрации сауны.
«Впоследствии в связи с ухудшением состояния здоровья шестеро несовершеннолетних были госпитализированы в больницу, где им поставлен диагноз - отравление парами хлора», — указали в прокуратуре.
Состояние детей удовлетворительное, угрозы их жизни нет. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Прокуратура взяла расследование на контроль.
Ранее в Балашове Саратовской области женщина и пятеро ее детей отравились угарным газом, пострадавшие были госпитализированы.
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