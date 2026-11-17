Обязательный устный экзамен по истории в 9-х классах проведут в 2028 году
Обязательный устный экзамен по истории в 9-х классах российских школ не будут проводить в текущем году. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает РИА Новости.
«В этом году... экзамен проводиться не будет, проведение экзамена запланировано только на весну 2028 года», — указал руководитель ведомства.
Кроме того, Музаев сообщил, что после апробации испытания для девятиклассников Рособрнадзор оценит необходимость введения такого экзамена в 11-х классах. В частности, эту тему планируют обсудить с экспертным сообществом.
Ранее глава Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова рассказала, что устный экзамен по истории в 9-х классах станет еще одним допуском к Основным государственным экзаменам.
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