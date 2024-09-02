Путин заявил, что Хрущев фактически подарил Украине Крым

Заявление прозвучало в преддверии визита главы государства в Монголию. В интервью российский лидер заявил, что на текущую ситуацию на Украине значительное влияние оказал комплекс внешних и внутренних факторов. Кроме того, свою негативную роль сыграли последствия решений советских руководителей. «В 1954 году Н.С.Хрущёв фактически подарил Украине Крым, входивший в РСФСР», — указал Путин.

Также, по его словам, причина трагедии на Украине заключается в целенаправленной антироссийской политике коллективного Запада во главе с США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

