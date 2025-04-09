Прежде чем говорить о будущей работе, актер Михаил Ефремов должен прежде всего вписаться в жизнь за пределами колонии, заявила в беседе с НСН главный редактор «Петербургского театрального журнала» театральный критик Марина Дмитревская.

Осужденный ранее за гибель человека в ДТП актер Михаил Ефремов покинул в среду, 9 апреля, по условно-досрочному освобождению территорию исправительной колонии №4 в городе Алексеевке Белгородской области и вернулся в Москву. По словам его адвоката Юрия Падалко, актер после лечения вернется к работе, по которой сильно скучал.