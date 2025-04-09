«Современник» уже не тот: Ефремова ждет новая театральная реальность
За последние пять лет, которые Михаил Ефремов провел в колонии, многое в окружающей жизни изменилось, и актеру придется многое осознать, заявила НСН главный редактор «Петербургского театрального журнала» театральный критик Марина Дмитревская.
Прежде чем говорить о будущей работе, актер Михаил Ефремов должен прежде всего вписаться в жизнь за пределами колонии, заявила в беседе с НСН главный редактор «Петербургского театрального журнала» театральный критик Марина Дмитревская.
Осужденный ранее за гибель человека в ДТП актер Михаил Ефремов покинул в среду, 9 апреля, по условно-досрочному освобождению территорию исправительной колонии №4 в городе Алексеевке Белгородской области и вернулся в Москву. По словам его адвоката Юрия Падалко, актер после лечения вернется к работе, по которой сильно скучал.
По словам Дмитревской, Ефремову потребуется время, чтобы освоиться на свободе.
«Ефремов прекрасный актер, который должен разобраться со своей жизнью вне общественного поля, а уже потом выйти в общественное поле. Ему надо вписаться еще в жизнь за пределами колонии. Актер в замкнутом пространстве пробыл довольно много времени. И то, что «Современник», куда его зовут, это не тот «Современник», который был когда-то, он, может и не знать. Человек сваливается сюда с Луны, как барон Мюнхгаузен на ядре. Дайте ему оглядеться», - отметила она.
Дмитревская считает, что из колонии вернется не тот Ефремов, которого все раньше знали.
«Мне кажется, что судьба Михаила Ефремова сложилась так, что мы не знаем, какой человек выйдет сейчас из колонии. Чего он хочет? Как будет жить? Судя по его выступлениям, это не тот человек, которого все знали. Что-то с ним там произошло. Мне кажется, что ему надо сначала разобраться с жизнью, с которой он столкнется, а потом принимать какие-то решения. Сейчас вообще не стоит вопрос его актерской карьеры и трудоустройства», - добавила театральный критик.
Ранее худрук театра «Современник» Владимир Машков заявил, что верит в способность Михаил Ефремова вернуться к творческой деятельности, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Bloomberg назвал товары из Китая, которые сильнее всего пострадали от пошлин США
- ФНС заявила о росте профессиональных схем уклонения от налогов в России
- Звезда доминиканской музыки Рубби Перес погиб при обрушении крыши клуба
- В Подмосковье подросток пытался инсценировать нападение после убийства
- В России появятся ограничения на снятие наличных
- В Австралии оживили мозг композитора и научили его создавать музыку
- Футболист «Динамо» Мухин обвинил управляющего клуба в избиении
- «Театр села» представит пьесу о встрече Маска с Циолковским
- Группа Maroon 5 анонсировала новый альбом
- МЧС доставило в Мьянму еще свыше 59 тонн гуманитарной помощи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru