Сергей Никоненко отказался выходить на сцену вместе с Михаилом Ефремовым
Народный артист РСФСР Сергей Никоненко заявил, что откажется от предложения играть в одном спектакле с освободившимся по УДО Михаил Ефремовым, сообщает aif.ru.
«Для меня Миша Ефремов — убийца. Вот тут ничего не поделаешь со мной», - сказал артист.
По его словам, эта как после предательства, простить можно, но обнять уже нет.
При этом Никоненко уверен, что если бы не случилось несчастье, актер мог возглавить театр «Современник».
Ранее продюсер заявил, что Ефремов после УДО станет высокооплачиваемым киноактером, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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