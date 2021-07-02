Путин наградил госпитализированного с COVID Мамонова орденом Дружбы

Музыкант и актёр Пётр Мамонов, госпитализированный с коронавирусом, награждён Орденом Дружбы. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. В формулировке сказано, что награды он удостоен «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

С таким же обоснованием награждены балетмейстер Борис Эйфман - художественный руководитель одноимённого Театра балета в Санкт-Петербурге (орденом «За заслуги перед Отечеством I степени») и Алексей Бородин - художественный руководитель Российского академического молодёжного театра (орденом «За заслуги перед Отечеством II степени»).