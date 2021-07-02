Путин наградил госпитализированного с COVID Мамонова орденом Дружбы

Музыкант и актёр Пётр Мамонов, госпитализированный с коронавирусом, награждён Орденом Дружбы. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. В формулировке сказано, что награды он удостоен «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

С таким же обоснованием награждены балетмейстер Борис Эйфман - художественный руководитель одноимённого Театра балета в Санкт-Петербурге (орденом «За заслуги перед Отечеством I степени») и Алексей Бородин - художественный руководитель Российского академического молодёжного театра (орденом «За заслуги перед Отечеством II степени»).

Жена Петра Мамонова рассказала о крайне тяжелом состоянии артиста

Ранее супруга 70-летнего Петра Мамонова подтвердила НСН, что попавший в больницу в Коммунарке муж находится в очень тяжёлом состоянии, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Степень поражения легких - 60%.

Пётр Мамонов — рок-музыкант, поэт и актер. Знаменитым он стал в качестве основателя и лидера группы «Звуки Му». Он также известен своими ролями в фильмах Рашида Нугманова, Павла Лунгина и других режиссёров.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
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