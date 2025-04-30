Тимати рассказал, почему против него подали иск
Недопонимание с управляющей компанией стало причиной для судебного иска, заявил рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юносов) в разговоре с изданием Super.
В публикации отмечается, что певец не получал квитанции на оплату ЖКХ на протяжении последних шести месяцев. Из-за этого он не мог заплатить никакие налоги или штрафы. Уточняется, что артист заявил, что уведомил об этой проблеме управляющую компанию (УК).
Рэпер добавил, что некомпетентные УК сами создают повод для таких проблем. Он уверен, что имеет право подать ответный иск. Сообщается, что он даже составил список претензий к работе коммунальщиков.
Ранее сообщалось, что московский мировой суд зарегистрировал иск против Тимати. Предметом обращения стали долги по оплате коммунальных услуг. Их сумма осталась неизвестной, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru