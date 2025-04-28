Представитель семьи Киркоровых опровергла долги Бедроса перед ФНС

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что ФНС подала в суд на Бедроса Киркорова. По данным СМИ, иск был подан через две недели после его смерти - 31 марта 2025 года, поэтому заявление отказались принимать в суде. Успенская подчеркнула, что данные устаревшие.

«Речь идет о задолженностях 2023 года. Они никак не касались недвижимости, говорилось лишь о налоге за транспортное средство. Сейчас все задолженности Бедроса Кирокорова перед ФНС погашены», - сказала собеседница НСН.

Бедрос Киркоров умер на 93 году жизни 18 марта 2025 года. Народного артиста России похоронили на «Аллее актеров» Троекуровского кладбища, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Бедроса Киркорова похоронили рядом с народным артистом России Борисом Клюевым и народным художником России, модельером Валентином Юдашкиным.

