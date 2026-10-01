Джиоев: Южная Осетия де-факто стала частью российского мира

Южная Осетия де-факто является частью российского мира. Об этом заявил глава МИД республики Ахсар Джиоев в интервью РИА Новости.

Как отметил министр, для жителей Южной Осетии тема гражданства России – вопрос исторической и цивилизационной идентичности.

«Когда подавляющее большинство жителей республики имеют российское гражданство, это лишь подтверждает тот факт, что мы де-факто уже являемся частью российского мира», - указал Джиоев.

Глава МИД подчеркнул, что юридические формы сосуществования могут решаться в тесном взаимодействии с российским руководством и исходя из интересов народов. Сегодня правовая база взаимоотношений между странами базируется более чем на 150 двусторонних документах. Эффективная и планомерная реализация позволит существенно улучшить положение республики во всех сферах.

Ранее Джиоев рассказал, что примерно две тысячи граждан Южной Осетии участвуют в специальной военной операции на стороне России.

