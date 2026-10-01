В Генштабе ВС России исключили отправку призывников в зону СВО

Призывников, которые пополнят состав Вооруженных сил России осенью, не будут отправлять в зону специальной военной операции. Об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная Звезда».

«В очередной раз хочу подчеркнуть: военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для выполнения задач специальной военной операции в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, а также на территории Украины направляться не будут», — напомнил он.

При этом военных по призыву, срок службы которых заканчивается, своевременно уволят и отправят к месту проживания, пишет RT.

Как указал Бурдинский, действующие в зоне СВО соединения и воинские части комплектуются гражданами, которые заключили контракт на военную службу.

Ранее в Кремле опровергли информацию о планах властей провести «скрытую мобилизацию» 300 тысяч человек в ВС РФ.

