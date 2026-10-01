В Брянской области из-за атак БПЛА пострадали подросток и водитель автобуса
Два человека пострадали после атак украинских беспилотников в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук на платформе «Макс».
Так, в Погаре был ранен 16-летний подросток. Юноша получил травмы после сброса взрывного устройства с БПЛА, он доставлен в больницу.
Кроме того, в поселке Климово дрон-камикадзе ударил по движущемуся автобусу. Пострадал водитель, пишет RT. Мужчину госпитализировали.
Также беспилотники атаковали АПХ «Мираторг», в результате было уничтожено девять единиц техники и повреждено еще 13. Никто из сотрудников не пострадал.
Ранее в Трубчевске Брянской области после удара БПЛА пострадали 12 человек.
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