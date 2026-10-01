У берегов Калифорнии потерпел крушение медицинский вертолет

Медицинский вертолет потерпел крушение в штате Калифорния в США. Об этом сообщает канал NBC4.

В Красноярском крае два человека пострадали при жесткой посадке вертолета

Инцидентп произошел у острова Санта-Каталина вскоре после взлета воздушного судна. После ЧП госпитализированы четыре человека, пишет RT.

Судьба еще одного человека неизвестна, спасатели ведут поиски пропавшего.

Ранее в США разбился вертолет, оборудованный для трансляции новостей, погибли три человека.

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:ВертолетСША

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