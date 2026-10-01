«Лжец или идиот»: В Госдуме ответили президенту Австрии на слова о «карликах»
Россия не должна воспринимать всерьез заявления из Европы, особенно, если они не имеют ничего общего с реальностью, заявил НСН Андрей Климов.
Европейские политики деградировали за 25 лет и выдают фразы, которые привычны людям в состоянии глубокого алкогольного опьянения, поэтому спорить с ними всерьез не следует, рассказал НСН депутат Госдумы IX созыва Андрей Климов.
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен назвал Россию «карликом, который ведет себя как гигант», призывая европейцев перестать недооценивать собственные возможности. Фраза прозвучала на встрече с руководителями австрийских компаний и главой Европейского центрального банка Кристин Лагард. Запись выступления опубликована на сайте австрийского президента. Климов удивился таким словам.
«Я бы относился к таким словам с чувством юмора. Понимаете, почему? Сидит там в этой Вене, что-то заявляет, а нам ни жарко, ни холодно от этого. Пусть посмотрит на глобус или карту, где Россия, а где Австрия. Я 25 лет тесно работал на европейском направлении, посещал Европарламент, австрийский Бундестаг и понял, что за четверть века там наступила профессиональная деградация. Самомнение у людей зашкаливает. Мне еще тогда хороший знакомый евродепутат сказал: “Андрей, есть две группы стран в Европе: те, которые понимают, что они маленькие, и те, кто этого не понимают”. И когда кто-то несет такую чушь, то это говорит о чем? Либо он откровенный лжец, либо клинический идиот, либо под воздействием каких-то чар. А вступать с ним в спор по этому поводу - унизительно для нас самих. Никто же не спорит с младшими дошколятами или с людьми в состоянии глубокого алкогольного опьянения. Собака лает, а караван идет», — подчеркнул он.
Ранее чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов в эфире НСН осадил главу МИД Польши за высказывания о бункере и варенье.
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