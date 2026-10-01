Европейские политики деградировали за 25 лет и выдают фразы, которые привычны людям в состоянии глубокого алкогольного опьянения, поэтому спорить с ними всерьез не следует, рассказал НСН депутат Госдумы IX созыва Андрей Климов.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен назвал Россию «карликом, который ведет себя как гигант», призывая европейцев перестать недооценивать собственные возможности. Фраза прозвучала на встрече с руководителями австрийских компаний и главой Европейского центрального банка Кристин Лагард. Запись выступления опубликована на сайте австрийского президента. Климов удивился таким словам.