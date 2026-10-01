В Подмосковье в жилом доме взорвался газовый баллончик
Газовый баллончик взорвался в жилом доме в городе Одинцово в Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«В результате разгерметизации газового баллончика объемом 200 миллилитров произошло обрушение не несущей стены между коридором в однокомнатной квартире... и общим коридором», - отметил источник.
Инцидент произошел в помещении на 19-м этаже, в момент разгерметизации людей в нем не было. Никто не пострадал.
Ранее в Оренбурге произошел хлопок газовоздушной смеси вблизи спортивного объекта, возгорания не возникло, обошлось без пострадавших.
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