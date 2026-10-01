Голикова: В 2027 году страховые пенсии проиндексируют дважды
Страховые пенсии проиндексируют в России с 1 февраля и с 1 апреля 2027 года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.
Как отметила зампред правительства, в стране последовательно ведут работу по повышению пенсий. Индексацию выплат для работающих пенсионеров возобновили с 2025 года.
По словам Голиковой, в следующем году индексация страховых пенсий пройдет дважды. С 1 февраля выплаты увеличат на 6,8% по уровню фактической инфляции, пишет RT. При этом с 1 апреля их дополнительно повысят на 3,3%.
Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский анонсировал индексацию пенсий военных. С 1 октября размер выплат увеличится почти на 4%.
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