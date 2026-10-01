КС рассмотрит жалобу футболиста Сафонова по делу об алиментах

По данным КС, 8 октября состоится слушание по жалобе Сафонова на «нарушение его конституционных прав пунктом 1 статьи 81 Семейного кодекса». Ранее спортсмен пожаловался на норму, согласно которой размер алиментов на содержание ребенка составляет определенную долю дохода их плательщика.

Сафонов с января 2022 года обязан выплачивать на содержание несовершеннолетнего ребенка четверть заработка либо иного дохода. Футболист указал, что единовременно погасил задолженность по алиментам более чем за 3 года и выплатил свыше 61 млн рублей. Как отметил Сафонов, его доход как спортсмена нестабилен, он зависит от многих обстоятельств. Игрок призывает КС признать оспариваемый пункт Семейного кодекса не соответствующим конституции. В отсутствие соглашения об уплате алиментов и постоянного дохода у плательщика эта норма препятствует установлению размера алиментов, которые взыскивают на несовершеннолетних в судебном порядке, в твердой денежной сумме, соответствующей потребностям ребенка.

