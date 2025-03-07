«Сумасшедшие!»: Елена Кипер раскрыла роль песни «Тату» в «Аноре»

Песня группы «Тату» «Я сошла сума» неспроста попала в саундтрек фильма «Анора», поскольку она до сих пор остается манифестом, заявила в интервью НСН продюсер и телеведущая Елена Кипер, создавшая два главных хита этой группы.

Главным кинособытием недели стал триумф фильма «Анора» на церемонии вручения «Оскара», после которого в сети завирусилось видео, на котором актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн отмечают победу, танцуя под англоязычную версию песни группы «Тату» «Я сошла с ума» («All the things she said»). Кипер отметила, что не удивлена этому.