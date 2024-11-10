Сукачев не раз привлекался к ответственности за алкоголь до лишения прав

Российский музыкант Гарик Сукачев не раз привлекался к ответственности за совершение административных правонарушений из-за проблем с алкоголем, говорится в решении суда о лишении прав исполнителя.

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Сукачева лишили водительских прав на 1,5 года.

Музыкант заявил, что был трезв во время управления автомобиля и лишен водительских прав незаконно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Рок-музыкаАлкогольГарик Сукачев

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