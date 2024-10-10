СМИ: В Нидерландах разблокировали яхту Гарика Сукачева
Яхту музыканта Гарика Сукачева разблокировали в Нидерландах. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на источник в одной из юридических фирм.
Собеседник издания отметил, что разморозки судна рокера Pearly Bell 2 добилась российская компания BGP Litigation. Когда и по какой причине была заблокирована яхта, не уточняется. При этом источник указал, что Евросоюз не вводил персональных санкций против Сукачева.
Как пишут «Ведомости», с августа 2022 года Pearly Bell 2 не покидала порт голландского Медемблика. По данным сервиса по отслеживанию судов MarineTraffic, в начале сентября яхта вышла в Северное море, 5 октября пришвартовалась в порту Тургутрейса в Турции и остается в этом районе.
Между тем в России бизнесмена, который ввез в страну роскошную яхту из Абхазии, оштрафовали более чем на 30 млн рублей, напоминает РЕН ТВ. Мужчина доставил судно в Сочи якобы на короткий срок и задекларировал его так, чтобы освободиться от пошлин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru