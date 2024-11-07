Гарика Сукачева лишили водительских прав на 1,5 года

Сообщается, что причиной административного наказания стал отказ певца от медосвидетельствования 4 марта 2024 года, когда его автомобиль остановили сотрудники ДПС. Известно, что Сукачев попытался оспорить решение суда, однако оно осталось в силе.

Представитель Сукачева отказалась комментировать эту новость НСН.

Ранее известного кинорежиссера и продюсера Сарика Андреасяна лишили водительских прав на полтора года за вождение машины в нетрезвом виде. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

