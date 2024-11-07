Гарика Сукачева лишили водительских прав на 1,5 года

Мещанский суд лишил музыканта Гарика Сукачева водительских прав на 1,5 года. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

Режиссера Сарика Андреасяна лишили прав за езду в нетрезвом виде

Сообщается, что причиной административного наказания стал отказ певца от медосвидетельствования 4 марта 2024 года, когда его автомобиль остановили сотрудники ДПС. Известно, что Сукачев попытался оспорить решение суда, однако оно осталось в силе.

Представитель Сукачева отказалась комментировать эту новость НСН.

Ранее известного кинорежиссера и продюсера Сарика Андреасяна лишили водительских прав на полтора года за вождение машины в нетрезвом виде. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:СудВодительские ПраваГарик Сукачев

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