Гарика Сукачева лишили водительских прав на 1,5 года
Мещанский суд лишил музыканта Гарика Сукачева водительских прав на 1,5 года. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.
Сообщается, что причиной административного наказания стал отказ певца от медосвидетельствования 4 марта 2024 года, когда его автомобиль остановили сотрудники ДПС. Известно, что Сукачев попытался оспорить решение суда, однако оно осталось в силе.
Представитель Сукачева отказалась комментировать эту новость НСН.
Ранее известного кинорежиссера и продюсера Сарика Андреасяна лишили водительских прав на полтора года за вождение машины в нетрезвом виде. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Курская область попросила у федеральных властей 24,9 млрд рублей
- Гарика Сукачева лишили водительских прав на 1,5 года
- Объекты Вооруженных сил Украины убрали с Google Maps
- Бутман и Бабкина одобрили запуск нового гида «Культура Москвы»
- Азербайджанец получил шесть лет колонии за отравление россиян метиловым спиртом
- Победителем Премии «Взгляд сквозь сердце» стал фотокорреспондент Павел Волков
- Вирусолог Нетесов: Вирусы Коксаки можно спутать с корью и заболеваниями ЖКТ
- Талибы допустили улучшение отношений с США при Трампе
- Гретцки уверен, что Овечкин побьет его рекорд в НХЛ
- В Госдуме раскритиковали идею устраивать лотереи для повышения рождаемости
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru