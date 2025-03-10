Волочкова решила стать главной певицей России

«Многие артисты хотят записать со мной дуэт, но пока я хочу петь и выступать одна. <…> Я стану главной певицей всея Руси», — заявила Волочкова. По словам балерины, она хочет не только исполнять собственные композиции, но и танцевать под них.

Свой первый альбом «Вселенная» Волочкова выпустила в 2021 году. В частности, в него вошла песня из кинофильма «Ирония судьбы, или С легким паром» «Мне нравится, что вы больны не мной». Волочкова отметила, что ее благословила на запись песни первая исполнительница Алла Пугачева.

Ранее Волочкова возмутилась продажей полиуретановых масок в виде ее головы и лица на маркетплейсах и осудила людей, которые пытаются заработать на ее имени. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

