Волочкова решила стать главной певицей России
Балерина Анастасия Волочкова призналась Общественной службе новостей, что хочет выпустить новый танцевально-песенный альбом и стать главной певицей России.
«Многие артисты хотят записать со мной дуэт, но пока я хочу петь и выступать одна. <…> Я стану главной певицей всея Руси», — заявила Волочкова. По словам балерины, она хочет не только исполнять собственные композиции, но и танцевать под них.
Свой первый альбом «Вселенная» Волочкова выпустила в 2021 году. В частности, в него вошла песня из кинофильма «Ирония судьбы, или С легким паром» «Мне нравится, что вы больны не мной». Волочкова отметила, что ее благословила на запись песни первая исполнительница Алла Пугачева.
Ранее Волочкова возмутилась продажей полиуретановых масок в виде ее головы и лица на маркетплейсах и осудила людей, которые пытаются заработать на ее имени. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru