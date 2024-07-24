Суд отказался отменить штраф рэперу Vasio

Мосгорсуд отказал рэперу Vacio в отмене штрафа в 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных отношений на «голой» вечеринке, сообщает РИА Новости.

Лейбл Rocket Records разорвал контракт со сбежавшим из РФ рэпером Vacio

Постановление Лефортовского районного суда, вынесенное 22 декабря прошлого года оставлено без изменения. Таким образом, апелляционная жалоба осталась без удовлетворения.

Ранее стало известно, что уехать в США через Армению Vacio помогли третьи лица, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Страница исполнителя во "Вконтакте"
ТЕГИ:ШтрафыСудМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры