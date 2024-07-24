Суд отказался отменить штраф рэперу Vasio
24 июля 202401:01
Мосгорсуд отказал рэперу Vacio в отмене штрафа в 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных отношений на «голой» вечеринке, сообщает РИА Новости.
Постановление Лефортовского районного суда, вынесенное 22 декабря прошлого года оставлено без изменения. Таким образом, апелляционная жалоба осталась без удовлетворения.
Ранее стало известно, что уехать в США через Армению Vacio помогли третьи лица, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru