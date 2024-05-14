Лейбл Rocket Records разорвал контракт со сбежавшим из РФ рэпером Vacio

По словам главы компании Юрия Киселёва, он был в шоке, когда узнал о побеге артиста из страны.

Он отметил, что лейбл поддерживал Vacio после «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой, в том числе ему давали деньги на адвоката.

«Мы его отписываем от лейбла, и его дальнейшая судьба нас уже не касается. Мы достаточно для него сделали. С нашей стороны никаких преследований, конечно, не будет», — заключил Киселёв.

Ранее представитель рэпера Леон заявил, что Vacio находится в США. Адвокат артиста Роман Попов заявил «Радиоточке НСН»﻿, что музыкант не сообщал ему о своем отъезде из России.

