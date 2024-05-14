Лейбл Rocket Records разорвал контракт со сбежавшим из РФ рэпером Vacio
Лейбл Rocket Records принял решение разорвать контракт с уехавшим из РФ рэпером Vacio (Николай Васильев). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По словам главы компании Юрия Киселёва, он был в шоке, когда узнал о побеге артиста из страны.
Он отметил, что лейбл поддерживал Vacio после «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой, в том числе ему давали деньги на адвоката.
«Мы его отписываем от лейбла, и его дальнейшая судьба нас уже не касается. Мы достаточно для него сделали. С нашей стороны никаких преследований, конечно, не будет», — заключил Киселёв.
Ранее представитель рэпера Леон заявил, что Vacio находится в США. Адвокат артиста Роман Попов заявил «Радиоточке НСН», что музыкант не сообщал ему о своем отъезде из России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Вторичное отношение»: Почему сотрудники полиции уходят из профессии
- Отказавший ХК «Сибирь» Гатиятулин возглавил казанский «АК Барс»
- Lamborghini выпустила виниловый проигрыватель и пластинки
- Мосгорсуд оставил под стражей экс-директора «Росатома» Сахарова
- Беглов: В Петербурге отменят плату за государственные детсады
- Опрос: Всего 7% россиян не испытывают стресса на работе
- Беглов предложил запретить самокатам ездить по тротуарам в Петербурге
- Лейбл Rocket Records разорвал контракт со сбежавшим из РФ рэпером Vacio
- В Финляндии планируют изымать квартиры россиян с долгами за ЖКУ
- Дети Марадоны потребовали снять его «Золотой мяч» с аукциона в Париже
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru