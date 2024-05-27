СМИ: Уехать в США через Армению Vacio помогли третьи лица
Рэпер Vacio (Николай Васильев) уехал в США через Армению благодаря третьим лицам и намерен отказаться от российского гражданства, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источники.
По данным СМИ, артист планировал пройти срочную службу в армии и готовился к ней, однако передумал в последний момент. Поняв, что хочет заниматься исключительно музыкой, Vacio покинул Россию.
Сразу после отъезда рэпера лейбл Rocket заявил о решении разорвать с ним контракт. По словам главы компании Юрия Киселёва, он был в шоке, когда узнал о побеге артиста из страны.
Ранее адвокат Vacio Роман Попов сообщал «Радиоточке НСН», что музыкант не сообщал ему о своем отъезде из России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru