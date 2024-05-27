СМИ: Уехать в США через Армению Vacio помогли третьи лица

Рэпер Vacio (Николай Васильев) уехал в США через Армению благодаря третьим лицам и намерен отказаться от российского гражданства, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источники.

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По данным СМИ, артист планировал пройти срочную службу в армии и готовился к ней, однако передумал в последний момент. Поняв, что хочет заниматься исключительно музыкой, Vacio покинул Россию.

Сразу после отъезда рэпера лейбл Rocket заявил о решении разорвать с ним контракт. По словам главы компании Юрия Киселёва, он был в шоке, когда узнал о побеге артиста из страны.

Ранее адвокат Vacio Роман Попов сообщал «Радиоточке НСН»﻿, что музыкант не сообщал ему о своем отъезде из России.

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ФОТО: Страница исполнителя во "Вконтакте"
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