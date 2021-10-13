Суд не удовлетворил иск Волочковой к Большому театру
Тверской суд Москвы не удовлетворил иск российской балерины Анастасии Волочковой к Большому театру о признании незаконным предоставление ей неоплачиваемого 11-летнего отпуска. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.
Адвокат экс-примы Большого Евгений Корчаго сообщал ранее, что его клиентка потребует с руководства культурного учреждения 200 миллионов рублей за моральный вред. Юрист рассказывал, что Волочкова действительно не получила право на досрочную пенсию, факт чего подтверждала Тверская межрайонная прокуратура. При этом Большой театр был привлечен к административной ответственности.
В своем судебном иске, который экс-прима Большого подала против руководства культурного учреждения, заявила, что в 2003 году ее незаконно уволили, не выплачивая при этом положенную пенсию. Балерина подчеркнула, что она решила судиться с театром не из-за денег, а ради защиты достоинства и чести.
Ранее Волочкова обвинила руководство Большого театра в гибели артиста. Руководство Большого театра вопросы безопасности беспокоят в последнюю очередь, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» народная артистка России, бывшая прима-балерина Анастасия Волочкова, комментируя смерть артиста Евгения Кулеша во время спектакля.
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